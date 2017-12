Dat geet aus der Sonndesfro ervir, déi vun TNS ILRES am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort gestallt gouf.

Par Rapport zu zejoert huet sech am Sondage net wierklech vill gedoen. Ma aus der Siicht vun de Stammwieler ginn et awer puer interessant Resultater.

D'nämmlecht wéi zejoert, ergëtt sech kee kloren dominante Wonsch, wann d'Leit gefrot ginn, wéi eng Koalitioun se sech wënschen.



16% sinn zwar fir Schwaarz-Gréng, ma knapp hannendru mat all kéiers 12% läit CSV-DP an déi aktuell Dräierkoalitioun, DP, LSAP an déi Gréng. Och Schwaarz-Rout wënsche sech nach 11% vun de Leit, déi gefrot gi sinn.



Och bei den Erwaardunge läit CSV zesumme mat de Gréngen op Plaz 1 mat 26%. 10% manner huet do schonn déi zweet erwaarte Koalitioun CSV-LSAP. Hei ass awer interessant, wann een de Cumul vun eenzelen Erwaardunge mécht. Hei ass een nämlech bei 58%, déi sech erwaarden, datt sech déi nächst Regierung aus der CSV an enger vun de Regierungsparteien zesummesetzt, betount den Tommy Klein vun TNS ILRES.







An och bei den Erwaardunge vun de Stammwieler aus den aktuellen dräi Regierungsparteien ass d'CSV nawell present. Bei deenen 3 erwaart sech déi jeeweileg Stammwielerschaft, dass hir eege Partei mat der CSV 2018 eng Koalitioun wäert bilden. Wat nach opfält, ass, datt bei der DP eng CSV-DP-Koalitioun ëm 8% bäileet. Bei der LSAP verléiert se u Wahrscheinlechkeet, datt dat antrëtt. Bei deene Grénge bleift se stabil a klëmmt ëm 1%, sou den Tommy Klein.





Virun engem Joer war déi Erwaardung nach net existent, haut ass se nach schwaach, ma 3% vun der Stammwielerschaft vun der CSV ginn dovun aus, datt eng Gambia-Regierung weidermécht. Allgemeng gëtt de Glawen u Gambia erëm méi grouss.Dat erkennt een och bei de. Hei ginn et zwou Positiounen. Eng Positioun, déi sech bei der Stammwielerschaft vun der DP an der LSAP weist, ass, datt de Wonsch no Gambia kloer klëmmt. Bei der Stammwielerschaft vun der DP sinn et 12% a bei der LSAP 3%. Bei deene Gréngen dogéint verléiert de Wonsch no enger Gambia-Koalitioun 5% a fält zeréck hannert d'Koalitioun LSAP an déi Gréng.Een Drëttel vun de Stammwieler vun der CSV wënscht sech eng schwaarz-gréng-Koalitioun. Anescht d'Bild dann awer bei de Stammwieler vun déi Gréng, wou dës Wonschkoalitioun mat 18% nëmmen nach op Plaz 3 kënnt.

