Iwwerall op der Welt hu sech zanter dem Weinstein-Skandal Fraen iwwer sexuell Iwwergrëff op der Aarbechtsplaz beschwéiert an Temoignagen dozou gemaach. An enger parlamentarescher Fro un eng Rei Ministeren wollt d’CSV-Deputéiert Nancy Arendt wëssen, wéi et hei zu Lëtzebuerg ausgesäit an ob d’Plaintë wéinst Sexuellem Mëssbrauch hei am Land zougeholl hunn.

De Justizminister Felix Braz schreift a senger Äntwert, datt dës Fäll souguer liicht erofgaange sinn. Zejoert sinn tëscht dem 1. Januar an dem 31. Oktober 420 Plaintë gezielt ginn. An den éischten 10 Méint vun dësem Joer waren dëst der 385. Ënnert den Iwwerbegrëff Belästegung falen dem Code pénal no d’Vergewaltegung, den Attentat à la pudeur, den Harcèlement obsessionnel, d'enacen a Coups et blessures volontaires.



2016 gouf et zu Lëtzebuerg eng Moyenne vun 42 Infraktiounen am Mount, dëst Joer waren et der 38,5. Beim ITM si während dësen zwou Perioden am Ganzen 18 Demandes de renseignement, awer keng Plainten eragaangen. De Service psychosocial de la Fonction publique ass zanter Oktober 2016 5 Mol kontaktéiert ginn.



2016 gouf a Frankräich d’Pré-plainte agefouert. D’Nancy Arendt freet, ob esou eng Mesure och hei am Land geplangt ass. De Justizminister erkläert, datt et zwar keng Pré-plainte hei am Land gëtt, dofir awer eng Plainte-électronique, déi um virtuelle Policebüro respektiv op "Guichet.lu" agefouert soll ginn. Dësen ass allerdéngs geduecht, fir Plaintë géint onbekannt. De Projet soll Ufank 2018 ulafe gelooss ginn.



