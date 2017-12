Audiovisuell Installatiounen, Video-Projektiounen an interaktiv Luuchte-Spillereien op engem exzeptionelle Parcours an der Stad.

Ce vendredi 15 décembre 2017, la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office ont invité au lancement officiel du Luxembourg Light Festival qui se déroule pendant trois jours consécutifs, les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 de 18 heures à 23 heures.

La troisième édition du spectacle dans l’espace public se présente cette année sous forme d’un parcours qui permet aux spectateurs de découvrir des installations audio-visuelles, projections vidéo et jeux de lumières interactives à différents endroits de la capitale, dont la place Guillaume II, le parvis du Musée National d’Histoire et d’Art, la place de Clairefontaine, le chemin de la Corniche et les fortifications de la ville.



Des artistes, designers, collectifs et cinéastes du Luxembourg, de France, de Belgique et d’Allemagne proposent des œuvres adaptées à leur lieu d’installation, s’intégrant dans leur environnement et mettant en valeur le patrimoine, les places et les ruelles de Luxembourg-ville.

Accessible à un public de tous âges et nationalités, le Luxembourg Light Festival s’adresse aussi bien aux citoyens qu’aux visiteurs, leur permettant de (re)découvrir la ville de Luxembourg de manière insolite.

Horaire du Luxembourg Light Festival

18h00 – 23h00

Tout public.

Accès gratuit.

Plus d’informations : www.luxembourglightfestival.lu

Les artistes et les lieux

Place Guillaume II : Neon Rythm

Artistes : différents artistes

Plusieurs artistes proposent des vidéos, chacune d’une durée de 5 minutes environ, formant une boucle d’approximativement 30 minutes. Le thème central gravite autour de l'interaction entre éclairages colorés et musique, tout en intégrant l'espace environnant et les formes de la façade de l’Hôtel de Ville sur laquelle se fait la projection. La vidéo participe à l'éclairage et à l’ambiance générale de la place Guillaume II et de la patinoire qui y est installée. Les animations, plutôt calmes, présentent des transitions fluides, alors que les jeux de lumière sont plus dynamiques, inspirés des éclairages disco et du psychédélisme, de l'esthétique futuriste des années 80 et des organismes bioluminescents (couleurs saturées, néon, fluo).

Place de Clairefontaine : Child Hood

Artistes : Collectif Coin (www.collectif-coin.com ; https://vimeo.com/78616683)

Child Hood est un nuage : composé d’une multitude de ballons lumineux, il navigue entre minimalisme numérique et installation cinétique monumentale. Il envahit l’espace et le vent s’engouffre entre les ballons. Comme un ultime interprète, il insuffle une pointe de chaos au sein d’une composition sonore et lumière millimétrée.

Rue du St Esprit : Cascade

Artistes : Wonderwerk (collectif)

Partant de 19, rue du St Esprit, la ruelle se transforme sur une longueur de 30m en fantasme hivernal. Huit machines de « low fog », produisant un brouillard lourd, sont accrochées aux maisons : ainsi, des cascades de brouillard coulent le long des façades vers le sol, laissant un tapis de brouillard juste au-dessus de celui-ci. Des projetions de lasers soulignent l’aspect mythique, créent un véritable « winter wonderland » et invitent les visiteurs à se perdre dans une ambiance magique et ensorcelée.

U-turn Archives Nationales : Interaktive Lichtstrecke

Designer: Leif Heidenreich (www.leifheidenreich.com)

Cette installation ludique et participative consiste en 25 tubes LED luminescents espacés d’environ 1500mm et fixés verticalement à la balustrade en fer forgé près des Archives Nationales. Grâce à un barrage photo-électrique, les tubes s’illuminent progressivement au passage des visiteurs, créant une interaction avec ces derniers et donc des situations lumineuses diverses. A des moments déterminés ou en fonction de la dernière interaction enregistrée, le mode d’interaction est remplacé par un mode d’animation linéaire accentuant le parcours lumineux.

Fortifications et plateau : Publithographics

Artiste : Florian Kühnle (www.larifon.de / https://vimeo.com/231728777)

Sur la plateforme près des fortifications, une boîte à photos invite les visiteurs du Luxembourg Light Festival à enregistrer une vidéo qui apparaîtra ensuite sur le mur d’enceinte du chemin de la Corniche, de manière à créer une composition constamment renouvelée de vidéos récentes et plus anciennes. Grâce à ce « video mapping » interactif, les pierres du mur sont mises en valeur. Ces dernières font partie intégrante du concept du projet : en effet, elles ne constituent pas une surface de projection neutre ; au contraire chaque pierre, singulière de par sa forme et sa taille, devient un pixel de l’image projetée.

Place près de la Porte Espagnole : Neon Thoughts

Artistes : Karolina Markiewicz et Pascal Piron (www.markiewicz-piron.com)

Le projet « Neon Thoughts » consiste en une illumination de la Porte Espagnole du Lëtzebuerg City Museum et de l'« Aquarium » du Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain. Afin de lier davantage le travail artistique à son processus de création ou à un ensemble de questions et d'interprétations sur l'histoire, la mémoire et la contemporanéité, les artistes ont développé une série de citations-réflexions sous forme d'installations lumineuses : des lucioles lumineuses. Les mots sont formés par des bâtons lumineux pour créer des phrases, des citations et des formes, correspondant aux pistes de réflexions, d'appels à l'aide ou d'illuminations intellectuelles qui se produisent pendant la réalisation du travail artistique.

« Neon Thoughts » fait partie du projet global « Side-Effects of Reality », une série de courts métrages, de peintures et de dessins.

Chemin de la Corniche : Corniche Highlights

Artiste: illumination mise en place par la Ville de Luxembourg dans le cadre du Luxembourg Light Festival

Sur le chemin de la Corniche, le visiteur découvre une installation lumineuse avec laser qui met en évidence la topographie spécifique de Luxembourg-ville et plonge le public dans temps où la vallée fut créée par des flux océaniques.

Musée National d’Histoire et d’Art : Present Tense

Agence : Urban Screen (www.urbanscreen.com)

Que se passe-t-il quand un médium comme la danse, caractérisée par la présence physique, se délie de l’espace et du temps ? Peut-il se réintégrer dans la réalité architecturale du bâtiment sur lequel il est projeté? Et est-ce que l’homme perçoit encore une vidéo digitale comme telle, alors que les frontières de l’écran s’estompent ?

City Light Promenade du LCTO

Les 15, 16 et 17 décembre 2017, le LCTO propose des visites guidées « City Light Promenade », combinant le parcours du Luxembourg Light Festival et le circuit d’une visite guidée en ville. Départ à 18h devant le bâtiment du LCTO sur la place Guillaume II.

Tickets disponibles sur www.luxembourglightfestival.lu et au Luxembourg City Tourist Office (places limitées)

Tarifs :