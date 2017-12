Um 16.53 Auer krute sech an der Stad an der Avenue John F. Kennedy 2 Ween ze paken. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.Zwee Blesséierter gouf et um kuerz virun 18 Auer um CR102, tëscht Dippech a Mamer. Och do krute sech 2 Autoen ze paken. D'Rettungsequippe vu Mamer, d'Pompjeeë vun Dippech, de Samu an d'Police waren op der Plaz.Zu Miersch an der Rue de Colmar-Berg ass um 18.21 Auer eng Persoun ugestouss a verwonnt ginn. Eng Ambulanz aus der Fiels, d'Pompjeeë vu Lëntgen a Miersch, sou wéi d'Police waren do geruff ginn.Um 21.12 Auer huet zu Kauneref e Kamäin gebrannt. D'Pompjeeë vun Esch-Sauer a Wolz goufen alarméiert. Kengem ass eppes geschitt.En drëtten Accident gouf et op der Escher A4 op der Héicht vu Leideleng. Zwee Autoe waren um 1.35 Auer aneneegerannt. Ee Blesséierte koum mat der Ambulanz vu Beetebuerg an d'Spidol. Och d'Pompjeeë vu Beetebuerg, Leideleng, sou wéi de Samu Esch, d'Police an eng Equipe vum Ponts et Chaussées waren op der Plaz.