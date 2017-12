© CJ

An enger Kéier ass de Chauffer mat sengem Auto an de Summerwee geroden. De Won huet sech doropshin iwwerschloen an ass den Hecke leie bliwwen.



De Mann gouf blesséiert, konnt awer aus eegener Kraaft aus dem Auto erausklammen.



D'Equipe vum First Responder vu Biissen war séier op der Plaz an huet de Patient betreit. Hie koum duerno mat enger Ambulanz aus der Fiels an d'Spidol.



D'Pompjeeë vu Biissen hunn d'Strooss geséchert a geraumt. Och d'Police war och op der Plaz.