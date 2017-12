Méi uerg war den Accident e Samschdeg de Moien um 7.15 Auer zuan der Baaschtnecher Strooss. Eng Camionnette krut do en eelere Mann, deen do ze Fouss ënner wee war, ze paken. Den Här gouf liewensgeféierlech blesséiert.De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op d'Plaz geruff an eng Enquête lancéiert. D'Streck huet zäitweis misse komplett fir den Trafic gespaart ginn.No Zeie sicht d'Police, nodeems e Freideg den Owend géint 20.320 Auer eng Fra zuan der Avenue Parc des Sports um Zebrasträif vun engem Auto erfaasst gouf.De schëllege Chauffer koum mat sengem Auto aus der Rue Pierre Heintz gefuer an huet d'Fra, déi grad do iwwer d'Strooss gaang ass, matten um Zebrasträif ze paken. Si gouf zum Gléck just liicht blesséiert, dat awer just, well si eng Walliss bei sech hat, déi de Schock gebremst huet.Den Auto vum Chauffer, dee sech duerch d'Bascht gemaach hat, konnt spéider vun der Police erëmfonnt ginn. Zeien, déi Donnéeën zum Chauffer maache kënnen, solle sech bei der Escher Police um 4997 5500 oder um 113 mellen.Och zu, an der Rue de Comar-Berg, gouf e Freideg den Owend um 18.30 Auer eng Foussgängerin ugestouss. Do war en Automobilist aus engem Rondpoint eraus an Direktioun Zentrum ënnerwee an huet d'Fra op der Héicht vum Busarrêt net gesinn, déi do grad iwwert den Zebrasträif gaang ass. Si gouf liicht verwonnt.An derwaren et 2 Foussgänger, déi ugestouss goufen. Eemol um 16.53 Auer, mat engem Liichtblesséierten an der Avenue John F. Kennedy. Deen zweeten Tëschefall war um 17.35 auer an der Rue du Rollingergrund. Do huet den Automobilist selwer der Police gemellt eng Persoun mam Säitespigel kritt ze hunn, déi däischter ugedo war. De Mann wier wuel blesséiert ginn, wier awer fortgelaf.