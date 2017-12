Chaos op der N7 (18.12.2017) Wéinst dem Schnéi, deen an der Nuecht op e Méindeg gefall war, koume vill Camionen op der N7 net méi weider.

D'Kanner dierfte sech freeën, d'Automobiliste vläicht manner, mä pénktlech fir den Optakt vun der Chrëschtvakanz huet sech an der Nuecht op e Méindeg eng wäiss Decken iwwert d'Land geluecht.



Et Méindeg de Moie fréi huet et nach geheescht oppassen op de Stroossen, mam Schnéi war et nawell fatzeg glat ginn. De wäissen Teppech war awer just vu kuerzer Dauer, kuerz no 8 Auer huet et plazeweis ugefaang mat Reenen. Mat Temperaturen, déi e Méindeg de Moien bis zu 4 Grad sollen erreechen, wäert de ganze Schnéi, deen an der Nuecht erofgaang ass, ganz séier nees schmëlzen.



Am Nomëtte bleift et dréchen, a bei 3 - 6° kënnt mat Momenter och mol d'Sonn duerch.



En Dënschdeg an e Mëttwoch dierfte mir dréchen doduerch kommen, nomëttes mat eventuellen Opklärungen. Do ginn d'Temperaturen dann nach emol liicht an d'Luucht, mat Maximalwäerter vu 4°, e Mëttwoch souguer bis zu 7°.





Camion op der N7 blockéiert. © Domingos Oliveira/RTL Boufer, 3:10 Auer , 1° © Steyer - Fonck Alice © Joëlle Heirandt Anna C. © Anna C. Bouneweg, 7.15 Auer © Alain Dippech-Gare, 4.15 Auer © Alain G. E Buntspecht zu Drauffelt op der Léi, e Méindeg de Mueren 18. Dezember 2017. © RTL Mobile Reporter / Lex « ZréckWeider »

Denmellt ee Blesséierten. Géint 4.10 Auer war tëscht Koplescht a Keespelt en Automobilist mat sengem Gefier an e Gruef gerannt. Dobäi gouf eng Persoun verwonnt.