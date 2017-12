Wann et zejoert nach 200 Demandë waren, sinn et der dëst Joer schonns 350. Datt ee seng Nationalitéit kann änneren, ass jo schonns méi laang bekannt, och datt een eng zweet kann unhuelen. Wat déi Mannsten allerdéngs wëssen, ass, datt en neien Numm och eng Méiglechkeet ass. Déi Explikatioune kritt een am Biergerzenter. Wann een den Akt fir d'Nationalitéit ze wiessele bis ënnerschriwwen huet, dann dauert et 4 Méint bis een déi nei Nationalitéit kritt. Leit, déi och den Numm wëllen änneren, mussen 3 Méint méi laang waarden.





Numm an Nationalitéit / Reportage Danielle Goergen



D'Pasqualina Di Primo huet hir Demande um Déifferdenger Biergeramt gemaach. Do krute se dëst Joer am Ganzen eng 20 Demanden eran. Dacks gëtt just de Familljennumm méi kuerz gemaach, en neie Virnumm ass awer och eng Optioun. Wéi wäit dierfen dës Changementer goen a firwat ännert ee säin Numm dann iwwerhaapt?



De Roland Flenghi, Chef vum Déifferdenger Biergeramt: Ech maachen elo d'Beispill vun dos Santos Rodrigues, déi hunn dann d'Méiglechkeet entweder nëmme Santos oder Rodrigues ze heeschen. Bei de Portugisen ass et haaptsächlech de Fall, datt se méi e klengen Numm wëllen hunn, datt si et och méi einfach hunn, fir ze ënnerschreiwen.

Zu Déifferdeng géif ee sech aktiv ëm d’Integratioun vun den net-lëtzebuergesche Matbierger beméien, sou de Buergermeeschter Roberto Traversini. Mam neie Gesetz wär et elo nämlech méi einfach d'Lëtzebuerger Nationalitéit unzehuelen an dofir huet een zu Déifferdeng d'Net-Lëtzebuerger ugeschriwwen a Versammlungen organiséiert, fir d'Leit opzeklären, sou nach de Buergermeeschter.

Ronn 400 Leit hunn un deenen zwou Informatiounsversammlungen deelgeholl, wou och de Justizminister Felix Braz dobäi war. Eng weider Versammlung fir 2018 ass scho geplangt.