Si stinn ënner Verdacht, fir e puer Dosen Iwwerfäll responsabel ze sinn, ënnert anerem hei zu Lëtzebuerg.



Déi 4 Männer hunn déi albanesch Nationalitéit a wieren ëm déi 30 Joer al, heescht et an engem Communiqué vun der Gendarmerie.





Op hire Kont ginn Iwwerfäll de leschte Mount an der Lorraine, am Elsass a wéi gesot hei zu Lëtzebuerg. Si goufen d'lescht Woch en Dënschdeg zu Mondelange respektiv zu Amnéville festgeholl, wéi se grad vun enger Serie vun Iwwerfäll, déi se hei am Land gemaach haten, zeréckkoumen.Bijouen, Aueren, Tableauen, deier Poschen, Markekleeder an ee Goldbarre goufe während Perquisitiounen an hire Wunnengen an Autoe saiséiert.Eng Enquête leeft fir d'Affer vun den Iwwerfäll ze determinéieren.Wéi et nach vun der Gendarmerie heescht, riskéieren déi véier Brigangen bis zu 10 Joer Prisong.