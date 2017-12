Beim Vott vun der Lëtzebuergerin an dem Lëtzebuerger vum Joer ginn et jo super Kaddoen ze gewannen, dofir muss een op RTL.lu ageloggt sinn, fir kënnen um Vott deelzehuelen.







Vill RTL.lu-User hunn hire Login an hiert Passwuert ofgespäichert an do klappt alles ganz selbstverständlech.



Verschidde User hu sech awer och iergendwann en RTL-Login ugeluecht, mä wëssen entweder hire Login oder hiert Passwuert net méi.

Deementspriechend vill Ufroe komme via Feedback an der RTL.lu-Redaktioun un, fir hir Donnéeë gewuer ze ginn. Hei dofir e klenge Rappell, wat Dir maache musst, wann Dir de Login oder d'Passwuert vergiess hutt. Dat steet iwwregens och alles op der Login-Säit vun RTL.lu ;)



https://my.rtl.lu/login/







Wat muss ech maachen?

1) Dir hutt Äre Login vergiess?

https://my.rtl.lu/login_recovery/

Da klickt ganz einfach op "Login recuperéieren" an do musst Dir dann Är Email-Adress androen. Da kritt Dir Äre Login dohi geschéckt.



2) Dir hutt Äert Passwuert vergiess?

https://my.rtl.lu/password_recovery/



Hei gitt Dir dann entweder Är Email-Adress a fir en neit Passwuert geschéckt ze kréien, oder Äre Login. Dir kritt da bannent puer Minutten eng Mail vun RTL.lu geschéckt, wou e Link dran ass op deen Dir klicke muss. Dee Link ass awer just 1 Stonn laang gëlteg. Dofir ass et wichteg, dass Dir Iech direkt drëm këmmert, wann Dir en neit Passwuert ugefrot hutt.



Dir kënnt iwwregens keen neien Account uleeën, wann Dir schonn een Account op déi selwecht Email-Adress ugeluecht hutt. Vill Leit probéieren dat nämlech, wa se de Login oder d'Passwuert vergiess hunn. Mä dat braucht Dir jo net... well Dir kënnt Iech Äre Login an Äert Passwuert jo einfach ufroen iwwert d'Login-Säit vun RTL.lu :)



Ech hoffe mir konnten Iech mat dësen Erklärungen e bësse weiderhëllefen a wënsche vill Spaass beim Surfen op RTL.lu



Hei geet et iwwregens bei de Voting fir d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer.