Am 3. Trimester ass den Emploi salarié ëm 0,7% an d'Luucht gaangen. Op 12 Méint gekuckt ass et eng Hausse vun 3,3%. Dat schreift de Statec.

Besonnesch bei den Informatiouns- a Kommunikatiouns-Servicer sinn nei Plazen entstanen, zum Beispill am Informatiksberäich. Och bei de Botzfirme fir Gebaier sinn dëst Joer vill nei Leit agestallt ginn.

Dës zwou Branchen – Servicer wéi den Nettoyage an d'Kommunikatioun – maachen 20% vum ganzen Emploi hei am Land aus. Am leschte Joer ass een Drëttel vun den Aarbechtsplazen an deene Secteuren entstanen.



D'Zuel vun de Frontalieren ass dëst Joer e bësse méi séier an d'Luucht gaang wéi déi vun de Residenten, plus 4% fir d'Frontalieren am Verglach zu 2,8%.