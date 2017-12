An deem Pabeier, dee sech P01 nennt, war festgehale ginn, datt e Bréifdréier net méi dacks wéi 10 Mol am Joer eng duebel Tournée muss maachen, esou eng Tournée bedeiten all Kéiers zwou Iwwerstonnen.





Vill Bréifdréier mussen den Ament awer méi dacks méi laang schaffe wéi virgesinn. Bei wéi vill Iwwerstonnen een den Ablack läit ass awer schwéier ze soen, esou de Raymond Juchem de President vun der Bréifdréieschgewerkschaft. Et hätt een 9 Distributiounszentren uechter d'Land mat enger verschidde grousser Unzuel vu Büroen an dat géif vu Büro zu Büro variéiere mat den Iwwerstonnen. Et stëmmt awer, dass a verschiddene Büroen eenzel Bréifdréier oder Remplaçanten scho wäit iwwert déi 10 duebel Tournéeën driwwer sinn. Dofir hätt een als Gewerkschaft och do intervenéiert a gesot et géif elo duergoen. Et wier een net méi domat d'Accord, dass d'Leit weider an duebel Tournéeë géife geschéckt ginn. D'Post misst aner Léisunge fannen, sou nach de Raymond Juchem.

D'Direktioun vun der Post huet de Problem zur Kenntnis geholl a versprach ze kucken, wat een do kéint maachen.D'Gewerkschaft hat der Direktioun och d'Propos gemaach, dass se Interimairë sollen astellen. Et hätt een do awer nach keng Infoe kritt, ob dat ëmgesat gouf. De Problem vum Personalmangel géif weider bestoen, sou de Raymond Juchem.D'Bréifdréieschgewerkschaft hat an Tëschenzäit och schonn eng Entrevue mam Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Hien ass sech dem Problem bewosst, et gëtt no enger Léisung gesicht an dann ass am Januar eng nächst Reunioun.