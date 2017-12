ASTI



Iwwer 20.000 Leit d'Joer kommen an der Moyenne op Lëtzebuerg schaffen, wunnen a liewen. Dacks hätte si awer Schwieregkeeten, sech an der Lëtzebuerger Gesellschaft z'integréieren. Och op europäeschem Niveau misst eppes geschéien, seet d'ASTI. Gemengt ass eng Konventioun aus dem Joer 1990.





Internationalen Dag vun der Migratioun/Reportage Pierre Jans



D'Konventioun soll d'Rechter vun alle Migranten an hire Famillje protegéieren. D'Iddi ass, dass migréiert Familljen an hirer neier Heemecht ënner anerem zesummeliewe kënnen an e Recht op eng Krankeversécherung hunn. Net nëmme Lëtzebuerg, mä keen europäescht Land huet d'Konventioun ënnerschriwwen.

Speziell zu Lëtzebuerg wär Integratioun immens wichteg, seet d'Laura Zuccoli. 48 Prozent vun den Awunner hei am Land sinn Net-Lëtzebuerger. Vun de Lëtzebuerger hei an den Auslänner do dierft u sech net méi Rieds sinn. Wann ee sech esou Instrumenter gëtt, misst een och d'Lëtzebuerger mat eranhuelen.

Dat wär eng wichteg Mesure an engem laangfristegen Aktiounsplang fir Integratioun. D'Laura Zuccoli bedauert, dass déi aktuell Regierung ufanks u sou engem Plang gebastelt hat, den Dossier dunn awer an den Tirang geluecht gi wär.

Nach ier d'Parteien d'nächst Joer hir Wahlprogrammer presentéieren wëll d'ASTI de Politiker konkret Mesurë proposéieren.



OLAI

Obwuel d'Unzuel un disponibele Better fir Refugiéeën sech zanter 2015 verduebelt hätt, géifen nach méi Plaze gebraucht ginn, heescht et vum OLAI. Den OLAI bekëmmert sech ëm de Logement vu Flüchtlingen.



Am Joer 2017 sinn an der Moyenne iwwer 240 Persounen de Mount an de Foyeren zu Lëtzebuerg ukomm. Den Ament huet den OLAI ronn 4000 Better, opgedeelt op 72 Strukturen uechtert Land. Den Occupatiounstaux läit aktuell bei 64 Prozent. De maximalen Taux läit bei 80 Prozent. Wär dës Limitt iwwerschratt, wär d'Privatsphäre vun de Familljen net méi respektéiert, esou den OLAI.



Méi Informatiounen iwwer d'Situatioun vun de Flüchtlingen zu Lëtzebuerg presentéieren den Ausseministère an dee vun de Familljen- an der Integratioun d'nächst Joer Mëtt Januar.