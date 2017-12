© Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg

Eng Fra hat déi zwou Kazen zu Bouneweg entdeckt an huet direkt d'Pompjeeë geruff. Déi zwee kleng Déieren hate sech ënnert enger Palette verstoppt.Nodeems et gelonge war d'Kazen aus hirer Verstopp erauszelackelen, huet een se op Gaasperech an d'Déierenasyl bruecht, well weder d'Mamm nach d'Besëtzer konnte fonnt ginn.