Dës Géigestänn goufen den 18. November 2017 aus enger Vestiaire zu Dikrech an der Sportshal geklaut.

© Police Grand-Ducale

Dobäi sinn zwee puer Schong, eng Kéier Gréisst 40 an eng Kéier Gréisst 40 an hallef. Dann handelt et sech nach ëm ee "portable Bluetooth Speaker" vun der Marke JBL, Modell Flip 4.D'Besëtzer si gebiede sech beim Policebüro zu Capellen ënnert der Nummer 4997-3500 ze mellen.