Den Atert Lycée Réiden ass gutt equipéiert.

Hien huet sech speziell fir Klierf, Ettelbréck a Wolz intresséiert. De Minister Bausch huet eng detailléiert Äntwert geschéckt, an där all Lycéeën an ëffentlech Gebaier am Land opgelëscht ginn, déi mat Solarzellen equipéiert sinn.

Den neie Lycée zu Klierf wäert sou zum Beispill vun Ufank u mat Solaranlagen ausstafféiert ginn, also vun 2018 un.

D’Lycéeën zu Ettelbréck a Wolz gi mat 180 respektiv 600 kW nogerëscht.

Insgesamt maachen déi geplangte Projete ronn 4.800 kW Leeschtung aus. Déi bestoend leie bei 1.556 kW an et sollen nach bei neie Projeten (8 Lycéeën, 8 administrativ Gebaier a 4 sozio-sanitäre Projeten) ronn 3.000 kW dobäikommen.



PDF: D'Äentwert vum Minister Bausch op d'Parlamentaresch Fro vum André Bauler