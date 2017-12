Nodeems eréischt um Sonndeg ee Foussgänger u senge schwéiere Blessurë gestuerwen ass, ass et elo d'Nouvelle vum Doud vun engem Mann vun Nidderfeelen.

No dem schwéieren Accident e Samschdeg tëscht enger Camionnette an engem Foussgänger zu Nidderfeelen ass den 75 Joer ale Mann an der Nuecht op e Méindeg u senge schwéiere Blessurë gestuerwen.Et ass schonn den zweeten déidlechen Accident mat engem Foussgänger bannent de leschten 3 Deeg. Eréischt um Sonndeg war en eeleren Här vu Welfreng u sengen uerge Blessurë verscheet, nodeems hien zu Fréiseng ugestouss gouf.Eleng vun e Freideg op e Samschdeg waren op eise Stroosse 6 Foussgänger ugestouss a verwonnt ginn.