8 Joer Prisong, de gréissten Deel dovu fest, de Rescht mam Sursis probatoire, woubäi d'Oploen ënnert anerem am Traitement vu senger Pedophilie bestinn.



Am Dezember 2011 soll hie sech am Pommerlach am Bett um Kand geriwwen hunn, iwwert dat hien d'Autoritéit hat.

Donieft soll de Mann am Juli zejoert zu Wolz, een du 5 Joer aalt Meedche, sexuell belästegt an him gesot hunn, hie géif et zur Fënster erausgeheien, wann et sech net géif gewäerde loossen.



Doriwwer eraus soll hie bis Oktober d'lescht Joer op engem Camping ronn 350 pornografesch Fotoen a knapp 70 där Filmer mat Mannerjäreger gekuckt an op sengem Computer gespäichert hunn. D'Partie civile huet 40.000 Euro Schuedenersatz gefrot. D'Uerteel gëtt den 1. Februar gesprach.