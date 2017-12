5 mol eng Geldstrof vun 250 € an e Fuerverbuet vun 3 Méint mat Sursis: D’Riichterin ass domat der Fuerderung vum Vertrieder vum Parquet a groussen Zich nokomm, ausser dass dee kee Sursis beim Fuerverbuet gefrot hat.

4 Männer, 3 Beruffschauffeuren an e Bankemployé, an eng Hausfra vun tëscht 30 an 53 Joer stoungen Enn November um Policegeriicht an der Stad am 1. sougenannte Gaffer-Prozess hei am Land virun de Riichter. U sech sollte sech 7 Ugekloten do presentéieren, ma eng Fra war net an d'Cité judiciaire komm an e Mann hat net kënne kontaktéiert ginn. Hie kritt e separate Prozess gemaach.



Fir d'Fra, déi an Ofwiesenheet jugéiert gouf, koum et zum feste Fuerverbuet vun 3 Méint, nieft der Geldstrof vun 250 €.







Wat war geschitt?

De 4. Oktober 2016 krut d'Police kuerz virun 3 Auer nomëttes en Accident mat 3 Camione gemellt. Dat war op der Héicht vun der Opfaart op de Kierchbierg geschitt, wann ee vum Sennengerbierg hierkënnt. Zeien no war eent vun de schwéiere Gefierer mat héijer Vitesse engem aneren hannendrop gerannt. D'Kabinn vun deem Camion, deen agerannt war, gouf doduerch agedréckt an de Chauffeur ageklemmt, soudass hien hat missen erausgeschnidde ginn. De Rettungshelikopter war op der Autobunn gelant, obwuel de Mann um Enn mat enger Ambulanz an d'Spidol bruecht gouf, d'Autobunn war eng Zäit gespaart an den Trafic ëmgeleet ginn.

Wéi d'Police deemools an hirem Pressebulletin geschriwwen hat, koum et "wéi dacks bei sou Accidenter“ zu Verkéiersbehënnerungen op der Géigesäit, duerch Gaffer oder Chauffeuren, déi d'Zeen vum Accident hu misse filmen oder fotograféieren. Net nëmme kéim et doduerch dacks zu weideren Accidenter, mä, sou d'Police, en Accident ze filmen oder ze fotograféiere géif och eng Infraktioun zum Code de la route duerstellen.

„Mat enger Foto vun engem Accident gouf bis ewell nach kee Liewe gerett, mam Telefonéiere bei de Rettungsdéngschter schonn“, hat et d'lescht Joer bei der Police geheescht. Déi an engems drun erënnert hat, dass dës Infraktiounen e Protokoll vun 145 € an de Verloscht vun zwee Punkte vum Führerschäin no sech zéie kënnen.



PDF Police Bulletin a Fotoen vum Accident





7 "Gaffer" viru Geriicht (28.11.2017) Si kréie virgeheit, op der Autobunn Fotoe respektiv kuerz Filmer vun engem uergen Accident gemaach ze hunn.

Serge Arendt: Gaffer produzéiere Stau a provozéiere weider Accidenter



„D'Police huet e reelle Problem mat Gaffer op Accidenter!“: Dat sot ee vun hire Spriecher um Stater Policegeriicht, nom 1. Prozess géint 5 Leit, déi am Stroosseverkéier Fotoe vun der Plaz vun engem Accident gemaach haten.

Fir de Serge Arendt provozéiere Gaffer net nëmme weider Stauen a Verkéiersbehënnerungen, mä et kënnen duerch si och weider Accidenter, op der Géigespuer, geschéien:





"Wann d'Leit op engem Accident laanscht fueren, solle se einfach den Uweisunge vun de Poliziste follegen a si sollen zügeg weider fueren. Dann entsti keng esou grouss Stauen, keng grouss Verkéiersbehënnerungen. Mir hu scho genuch Problemer mat Stauen de Moment, da muss een net nach Staue generéieren duerch Gaffer. Et si vill Leit, déi dat einfach net respektéieren, och déi Rettungsgaass. Et ass fir d'Police an haaptsächlech fir d'Ambulancieren a fir d'Pompjeeën extrem wichteg, fir schnell op enger Plaz ze sinn, fir éischt Hëllef ze leeschten."

Dofir sollten, sou de Polizist, d'Leit am Stroosseverkéier och respektéieren, fir eng Rettungsgaass ze maachen!