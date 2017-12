© AFP

Aktuell huet déi japanesch Entreprise weltwäit eng 500 Mataarbechter a mécht e Chiffre d'affaires vu ronn 136 Milliounen Euro am Joer.Kontakter mat der Entreprise hat de Wirtschaftsminister Etienne Schneider während der Visitt a Japan. JCR Pharmaceuticals huet sech kuerz dono d'Rechter geséchert, fir eng Fabrik an der Zone industriell "Bommelscheuer" zu Käerjeng ze bauen.

JCR Pharmaceuticals, une société japonaise cotée en bourse spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, a choisi le Luxembourg pour installer sa nouvelle usine de production de principes actifs. Ce projet représente un investissement stratégique pour JCR, qui s'est donné pour objectif de développer à l'échelle mondiale ses produits thérapeutiques à base d'enzymes, auxquels est appliquée sa technologie propriétaire J-Brain Cargo® permettant le passage de la barrière hémato-encéphalique, et de renforcer ses capacités de fabrication pour ses nouveaux produits en cours de développement.



Pour JCR, cette nouvelle usine au Luxembourg constituera un premier pas vers un impact mondial de ses opérations de fabrication en dehors du Japon. Cette entreprise de plus de 500 employés connaît une croissance constante au Japon, son chiffre d'affaires annuel s'élevant à plus de 136 millions d'euros.



Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a rencontré l'équipe de direction de JCR Pharmaceuticals au Luxembourg et durant sa visite d'État au Japon en novembre 2017. Suite à ces échanges, le gouvernement luxembourgeois et JCR Pharmaceuticals ont désormais signé un protocole d'accord relatif à un droit de superficie sur un terrain à usage industriel du ministère de l'Économie, situé dans la zone industrielle «Bommelscheuer» (commune de Käerjeng).



«C'est pour moi un grand honneur d'avoir signé ce protocole d'accord avec le Grand Duché de Luxembourg. À mes yeux, la mise en place d'une usine de fabrication de principes actifs pour nos solutions de biomédecine au Luxembourg jouera un rôle déterminant dans le développement international de l'entreprise. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons fournir à des patients du monde entier des médicaments de la marque JCR fabriqués dans cette usine», commente Shin Ashida, directeur délégué, directeur du conseil d'administration et PDG de l'entreprise.



Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a quant à lui déclaré: «L'implantation de JCR au Luxembourg correspond à notre positionnement en tant que hub stratégique permettant à des entreprises internationales d'accéder au marché européen, mais aussi à notre stratégie de développement économique dont l'un des secteurs cible sont les technologies de la santé. La visite d'État au Japon était une excellente occasion de consolider les liens entre le ministère de l'Économie et JCR, et je suis convaincu des bénéfices mutuels de l'implantation de cette entreprise au Luxembourg.»