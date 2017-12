© AFP (Archiv)

De 50ccm Moto war de Beamten opgefall, well et méi wéi déi erlaabte Vitess zudrop hat. D'Poliziste wollte de Mann unhalen, hate souguer mat Sireen a bloe Luuchten op sech opmierksam gemaach, ma de Mann vum 50ccm huet probéiert, si ofzehänken. Am Rue Quartier Brill hunn d'Beamten hien iwwerholl an hie kloer opgefuerdert, fir stoen ze bleiwen. Wéi de Mann dat du gemaach huet, ass zimlech séier opgefall, datt hien ze déif an d'Glas gekuckt hat. Donieft hätt de séiere Motocyclist guer net dierft fueren, well hien aktuell keng Erlaabnis dofir hat.Mat sengem Motorrad war hien net nëmme méi séier, wéi d'Vitesslimitatioun him et erlaabt, mä och, wéi säi Gefier u sech kéint, respektiv dierft. Dowéinst koum d'Gefier op de Préifstand. Do koum eraus, datt déi technesch Eegenschafte vum Motor manipuléiert waren an esou d'Motorrad méi séier konnt fueren, wéi et erlaabt ass. De Parquet huet doropshin d'Maschinn saiséiere gelooss a géint de Chauffeur gouf eng Enquête opgemaach.Zuwar kuerz viru 7 Auer um Dënschdeg engem Buschauffer en Auto opgefall, deen am Zickzack gefuer ass. D'Gefier ass dono esou weider a Richtung Weiler-zum-Tur gefuer. D'Patrull vun der Police huet den Auto kuerz dono op dem Busarrêt zu Haassel entdeckt, de Motor ass nach gelaf an de Chauffeur huet geschlof. De Mann gouf erwächt, den Alkoholstaux am Blutt gouf kontrolléiert an de Mann krut e provisorescht Fuerverbuet.Och zuwar an der Rue des Martyrs e Chauffeur ugehalen, deen ze vill gedronk huet. Och hie muss provisoresch op den Auto verzichten.