Deen huet unhand vum Indicateur vum Akommes berechent, wéi de Revenu vun der gesamter Landwirtschaft dëst Joer dierft ausfalen.





Lnadwirtschaft op ekonomeschem Plang



Virun allem bei der Mëllechproduktioun gouf et ee grousse Plus. Do rechent ee fir dëst Joer mat 135 Milliounen Euro u Recetten. De Jean-Paul Hoffmann vum Service d’économie rurale stellt fest, dass de Mëllechpräis sech erholl huet an ee gutt Stéck méi héich läit, ewéi déi zwee Joer virdrun.



An dat geséich een dann och am direkte Verglach mam EU-Duerchschnëtt, datt d’Mëllech-Produktioun a -Präisser hiren Impakt hunn. Den Akommesindicateur vu Lëtzebuerg hätt eng Hausse vu 27% ze verzeechnen, woubäi den Duerchschnëtt an der EU nëmme bei 8,5% géing leien, esou de Jean-Paul Hoffmann.



Allerdéngs wann de Mëllechpräis fält, ass Lëtzebuerg dat Land, wat grouss Aboussen ze verzeechnen huet. Manner gutt ass et dogéint dëst Joer an der planzlecher Produktioun gelaf. Dat virun allem duerch d’Wiederkonditioune Mëtt vum Joer.



Bei de Käre waren d'Erträg nëmmen duerchschnëttlech, genau ewéi bei der Fuddermëttelproduktioun.



Bei de Gromperen hätt een eng héich Recolte gehat, allerdéngs wieren do d’Präisser relativ déif gewiescht.

Wat d’Produite vun Déieren ugeet, do dann zum Beispill och d'Eeër oder d'Fleesch, koumen dëst Joer de Provisiounen no ronn 430 Milliounen Euro eran.