Zanter dem Joer 2012 gëtt et zu Bouneweg op der Diddenuewener Strooss den Abrigado.

Wat ugangs als Provisorium geduecht war, gëtt et den Ament nach ëmmer. A Container ass dës Struktur fir Drogenofhängeger ënnerbruecht.

An der Moyenne kommen eng 220 Drogéierter den Dag. Dat erginn am Cumul ëm déi 70.000 Passagen an dëser Struktur. Déi Responsabel gi vun hirem eegene Succès iwwerrannt. Gebraucht gi méi dezentraliséiert Strukturen.





De Patrick Klein, Responsabele vum Abrigado ass der Meenung, dass den Ufank schonns gemaach ass, dat mat der Fixerstuff zu Esch, dee vun der Jugend- an Drogenhëllef en charge geholl ginn ass, allerdéngs waart een hei nach op d'Erëffnung.Donieft géinge vill Gemenge sech Gedanke maachen, wat si a Saache Suchthëllef kéinten ubidden. De Patrick Klein betount, dass dat net onbedéngt eng Fixerstuff muss sinn, dat kéint een och mat geléierten Assistante socialle maachen oder de Leit ee Wunnraum zur Verfügung stellen, well déi meescht Leit konsuméieren, well se ebe grad kee Wunnraum hunn.

De Budget vun der Fixerstuff beleeft sech d’Joer iwwer op 2- 3 Milliounen Euro.



