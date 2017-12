© AFP (Archivbild)

Fir e Mann, deen tëscht Mee 2014 an Abrëll 2016 eng Kamera an de Frae-Vestiairë vun där Bank installéiert hat, fir déi hien eng 10 Joer geschafft huet, soll et bei enger Prisongsstrof vun zwee an engem hallwe Joer bleiwen: Dat huet allzäit en Dënschdeg d'Vertriederin vum Parquet général am Appellprozess géint de Mann gefuerdert. Fir d'Halschent vun deenen 30 Méint kéint allerdéngs e Sursis mat der Oplo gëllen, dass sech de Mann weider behandele léisst.Confirméiert bleiwe sollen iwwerdeems d'Geldstrof vun 1.000 € an de Fait, dass hien ë.a. 10 Joer net mat Mannerjärege schaffen däerf. De Mann war nieft deene Faiten och nach wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material ugeklot; et waren 139 där Biller a 26 sou Filmer bei him fonnt ginn.