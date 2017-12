Zejoert waren 8 Foussgänger leie bliwwen. Ronn 65% vun den Accidenter an deem Foussgänger verwéckelt sinn, geschéien an der Däischtert.

An deem Kontext haten den Transportministère , d’Sécurité routière an d’Police d’Campagne gitt siichtbar lancéiert mam Tuyau un d’Leit eppes Helles un ze doen, an am beschten och sougenannte Reflekteren un de Kleeder ze hunn, wa se ze Fouss ënnerwee sinn.

Parallel war et den Appell un d’Automobiliste besonnesch uecht ze doen an hir Vitesse un d’Däischtert unzepassen.