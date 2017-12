Am November ass de Chômage am Verglach mam Mount virdru stabel bliwwen. Knapp 15.900 Leit ware bei der ADEM ageschriwwen.

De Chômagetaux bleift bei 5,8% vun der aktiver Populatioun. Iwwert ee Joer gesinn, sinn et bal 900 Chômeure manner. Derbäi kommen 5.260 Persounen an enger Beschäftegungsmesure.

D'Patronen hunn am November ronn 2.800 oppe Plaze bei der ADEM gemellt.

Vun der Baisse vum Chômage profitéiere besonnesch Jonker ënner 30 Joer, Chômeuren déi wéineg Qualifikatioun hunn oder scho méi wéi zwee Joer ouni Aarbecht mussen auskommen.

Wann een de Profil vun de ronn 15.900 Chômeure kuckt, hunn 30% 50 Joer a méi, 20% manner wéi 30 Joer. Bal 40% hu wéineg Qualifikatioun, 1/5tel hu méi wéi ee Secondaire-Diplom.

44% vun alle Concernéierte si schonn iwwer 1 Joer bei der ADEM ageschriwwen. 23% hunn een Handicap, respektiv hir Kapassitéit ze schaffen ass reduzéiert. 40% kréien eng komplett Indemnisatioun.

Dem Geschlecht no hale sech Männer a Fraen d'Wo.







PDF: Pressecommuniqué - November 2017

Fir de Januar hu 5 Entreprisë Kuerzaarbecht ugefrot, zwou manner wéi fir de Mount virdrun.

Déi 5 Demandë goufen ugeholl.

Vu 460 Leit sinn der 380 betraff, déi wann d'Situatioun et dann erfuerdert, kënne reduzéiert schaffen. Dat géif de Fonds pour l'emploi 520.000 Euro kaschten, wann d'Betriber géife komplett op d'Kuerzaarbecht zréckgräifen.

Op d'ganzt Joer gekuckt gouf et an der Moyenne 9 Demande vu Betriber fir kuerz ze schaffen. 85% vun den Demandn goufen acceptéiert. 1.336 Leit ware betraff.

1.125.000 Euro huet d'Kuerzaarbecht 2017 kascht.

Am Endeffekt hunn nëmme 37% vun den acceptéierten Demanden missen ausbezuelt ginn.

Présidé par Francine Closener, secrétaire d’État à l’Économie, et Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, le Comité de conjoncture a analysé en date du 20 décembre 2017, la situation du marché du travail du mois de novembre 2017 et la situation conjoncturelle nationale.

Pour le mois de janvier 2018, le nombre de demandes introduites a diminué de 3 unités par rapport au mois précédent. Au total, 5 entreprises ont introduit une demande d’octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure au cours du mois prochain. Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur ces 5 demandes, la décision finale de l’attribution, ou non, de ce soutien aux entreprises temporairement confrontées à une situation conjoncturelle difficile incombant au Conseil de gouvernement. Dans les entreprises concernées, il est attendu que sur un effectif total de 460 personnes, 380 salariés travaillent à horaire réduit. Les dépenses à charge du Fonds pour l’emploi pour le mois de janvier 2018 sont de 520.000 euros au cas où l’ensemble des entreprises concernées profiterait pleinement des régimes de chômage partiel accordés.

Le bilan des travaux du Comité de conjoncture pour l’année 2017 fait état d’une moyenne de 9 demandes de chômage partiel par mois; 85% des demandes introduites au cours de l’année ont été acceptées. Les mesures de chômage partiel ont ainsi donné lieu à une dépense effective de 1.125.000 euros pour l’année 2017, environ 37% des demandes acceptées ayant donné lieu à une indemnisation. Au total, 1.336 employés ont travaillé à horaire réduit durant l’année 2017.

La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au mercredi 24 janvier 2018.