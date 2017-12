Just ganz seele géif et dozou kommen, ronn 1 Mol am Joer, datt et am Grand-Duché net genuch Incubateuren géif ginn.

© Annick Goerens

Ginn et hei am Land genuch Méiglechkeeten, fir Puppelcher ze versuergen, déi ze fréi op d'Welt kommen? Déi Fro huet sech eng schwanger Fra gestallt, déi virun e puer Deeg huet mussen op Diddenuewen goen, fir hir Zwillingen op d'Welt ze bréngen. Dat wär eng Situatioun, déi ganz seele virkënnt, manner wéi eng Kéier am Joer, erkläert de Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert-Schuman Dr. Claude Schummer.





Extrait Claude Schummer



Et war an dësem Fall eng Schwangerschaft vun 32 Wochen, wat schonn zimlech Limitt ass, plus waren et Zwillingen. Do muss ee jo dann awer garantéieren, datt ee béid Kanner an Charge kann huelen. Dat gouf et dee Moment net, well d'Neonatologie um Kierchbierg war voll besat. Do kann een dann net einfach nach 2 Kanner dobäisetzen, well do huet een zum Beispill d'Zoufuer u Sauerstoff net zu Verfügung. Am Beschte war et zu deem Moment, esou den Dokter, déi beschte Couveuse, déi een huet, dat ass de Bauch vun der Mamm, op eng Plaz ze transferéieren, wou een e korrekt Equipement zu Verfügung huet.

Hei am Land ginn et nämlech genee zwou Neonatologie-Statiounen, fir Fréigebuerten an Incubateuren ze versuergen. An der Maternité vum CHL an der Stad ginn et 14 Cuveusen an an der Clinique Bohler um Kierchbierg 7. Béid Spideeler kooperéieren natierlech, wann et eng Kéier net duer geet. An dësem Fall wären et Zwillingen gewiescht an do wär d'Plaz einfach net duergaangen. Bei enger eenzeger Fréigebuert kéint een nach versichen, sech z'arrangéieren, ma bei zwou Fréigebuerte géing d‘Sécherheet vun der Mamm a vum Kand virgoen, dofir gouf d'Fra op Diddenuewen geschéckt.

Och am Allgemenge géinge méi Capacitéiten, heescht méi Incubateuren, fir d'Puppelcher opzehuelen, de Problem vun de raren, punktuellen Iwwerbelaaschtungen net léisen, well een dann natierlech och méi spezialiséiert Personal bräicht.