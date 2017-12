Den Yves Kalmes (20.12.2017) /

22 Zaldoten waren zwee an en hallwe Mount a Litauen am Asaz. Dat am Kader vun der Nato-Missioun an de baltesche Staaten, déi 2014 wéinst dem Ukrain-Konflikt decidéiert gouf.D'Lëtzebuerger Zaldoten hunn an engem multinationalen Batailloun, Transport-Missioun assuréiert.Um Dënschdeg goufe si am Centre Militaire zu Dikrech vu Famill, Frënn an Offiziellen, ënner anerem vum Colonel Yves Kalmes empfaangen.