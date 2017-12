Suite aux décisions arrêtées par le Conseil JAI du mois de septembre 2015, le Luxembourg s’est engagé à relocaliser 557 personnes dans le cadre du mécanisme de relocalisation des demandeurs de protection internationale depuis la Grèce et l’Italie. Ainsi, en date du 30 novembre 2017 et du 20 décembre 2017, 38 personnes, dont 34 adultes et 4 enfants, ont été accueillies au Luxembourg en provenance de l’Italie. Au même temps, 29 personnes, dont 14 adultes et 15 enfants, ont été relocalisées depuis la Grèce le 19 décembre 2017. Avec ces arrivées récentes, le Luxembourg vient de remplir tous ses engagements en matière de relocalisation depuis les deux États membres. Des représentants de la Direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes, de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI), administration sous tutelle du ministère de la Famille et de l'Intégration, et de la Direction de la Santé ont accueilli les personnes à l'aéroport. L'OLAI s'occupera de l'accueil et de l'encadrement social de ces personnes et les soutiendra dans leurs démarches de la vie quotidienne tout au long de la procédure de leur demande de protection internationale. Les demandeurs de protection internationale relocalisés à partir de la Grèce et de l'Italie parcourent la procédure d'asile telle que prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.