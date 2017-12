D'Déier konnt sech kaum beweegen, stoung mat de véier Patten am Bulli an hat weder Waasser, nach Fudder.

Direkt e puer Persounen haten der Police vu Wolz matgedeelt, datt ee wäisst Rand, um Bord vun enger traficräicher Nationalstrooss, mat 2 Seeler un d'Gitter fixéiert war. Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, hu si festgestallt, datt d'Déier, duerch d'Seeler, sech kaum beweege konnt. Donieft stoung et mat senge Patten am Bulli an hat näischt fir z'iessen oder ze drénken. D'Beamten hunn d'Rand befreit a géint de Besëtzer gëtt wéinst Déierequälerei ermëttelt.D'Police huet an hirem Communiqué iwwregens net präziséiert, wou genau dëse Virfall war.