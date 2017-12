© RTL Archivbild

D'POS-Reglement gouf déi lescht Woch vum Verwaltungsgeriicht annuléiert, sou heescht et am Schreiwes vun der Biergerinitiative um Mëttwoch den Owend.De Ball géing bei der Regierung an der Gemeng leien, fir hire Projet opzeginn. Dem President vun der Asbl no géif et elo 3:0 fir d'Asbl stoen, well si jo schonn beim Recours géint d'Decisioun op där Plaz keng déifgräifend Ëmwelt-Etude ze maachen um Verwaltungsgeriicht wéi op der Cour Administrative Recht kritt hätten.Am November 2015 hat den Infrastrukturminister François Bausch decidéiert, fir am Kader vum Flächen-Notzungsplang vun der Gemeng Stengefort a virum Hannergrond vun engem Flüchtlingsheem do keng sou eng Ëmwelt-Etude maachen ze loossen.D'Biergerinitiativ "Kee Containerduerf am Duerf" a 4 Noperen haten am Dezember 2015 dogéint geklot an am September an 1. Instanz Recht kritt, eng 1. Instanz, déi d'Ministesch-Decisioun annuléiert hat. Wougéint de Staat am Oktober Recours ageluecht hat, an och an zweeter Instanz op der Cour administrative verluer hat.

Op Basis vu béiden Uerteeler an op Requête vun der Biergerinitiative an enger Dose Privatleit huet ewell d’Verwaltungsgeriicht och d’Reglement iwwert de respektive POS, de "Plan d’occupation du sol", annuléiert. An zwar wéinst engem Formfeeler.

PDF Schreiwes vun der Biergerinitiative "Kee Containerduerf am Duerf"

Hei zu Stengefort wier een an engem anere Fall, nämlech engem punktuellem Reklassement am Kader vum Bebauungsplang, dem PAG, sou de François Bausch am Juli géintiwwer RTL.De Minister hat deemools präziséiert, datt sech d'juristesch Situatioun antëscht gekläert hätt, datt d'Strategesch Ëmweltprüfung virläit, fir 100 Leit, an datt de PAG géing punktuell geännert ginn.