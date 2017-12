Fir de Leit, déi op der Strooss liewen, besonnesch an dëser kaler Zäit ënnert d'Äerm ze gräifen, verdeelt Médecins du Monde nees Mäntel un d’Sans-Abris.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Am Kader vum Projet "Manteaux d'Avenir" goufe schonns d'lescht Joer eng 40 Mäntel zu Lëtzebuerg verdeelt.





Mäntelaktioun/Reportage Danielle Goergen



Dës gi vun der franséischer Associatioun "Femmes de Demain" produzéiert a bestinn zum gréissten Deel aus recycléiertem Material, erkläert d'Isabelle Gérard, Assistante sociale, ass zoustänneg fir de Projet hei zu Lëtzebuerg.

Mëtt November hunn déi eenzel Collaborateuren ugefaangen, d'Mäntel un d'Leit, déi op der Strooss liewen an déi reegelméisseg an d'Foyere ginn, ze verdeelen. Si kréien d'Mäntel ënnert der Form vun engem Prêt a kënne se nom Wanter erëm un d'Associatiounen zeréckginn. Vun deene 40 Stéck, déi d'lescht Joer erausgoungen, koumen der 6 zeréck. Wat no net vill schéngt, ass fir déi Responsabel awer eng Reussite.

Deene Leit, déi de Mantel dat ganzt Joer iwwer halen, offréiert Médecins du Monde och, fir e wäschen a flécken ze loossen. Bis d'Fréijoer, wann et nees méi waarm gëtt, sollen d'Mäntel vum Projet “Manteaux d'Avenir” nach ausgedeelt ginn.