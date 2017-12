16 Generaliste goufe vereedegt (20.12.2017) Obwuel um Mëttwoch 16 nei Generalisten dobäi koumen, ginn et awer net genuch Hausdokteren hei am Land.

De Beruff vum Generalist, dem Hausdokter also, kann een deels schonn hei am Land léieren, an dëse Studium op der Uni Lëtzebuerg soll och ausgebaut ginn.Datt dat méi wéi néideg ass, weist och eng These, déi festhält, datt méi wéi d'Halschent vun de Generalisten iwwer 50 Joer al ass.Ma vun e Mëttwoch un ass den Duerchschnëttsalter bei de Generaliste awer e Stéck erofgaangen, well 16 nei Generalisten den hippokrateschen Eed ofgeluecht hunn.Dass een am Prinzip awer laang Stonnen am Asaz ass, d'Sall d'Attente am Wanter net eidel gëtt an och Nuetsdéngscht an enger Maison Medicale, oder eng Visite doheem wäit no Feierowend muss gemaach ginn, alles dat ass net jidderengem säint.A well deen een méi am Asaz ass, wéi deen aneren, kann een och net einfach esou vun 596 Generaliste schwätzen. E Student huet a senger These als Basis festgehalen, dass en nëmmen een Hausdokter ass, wann en am Joer 1.600 Consultatioune mécht. Ëmgerechent wieren dat ronn 8 Patienten den Dag, déi en Hausdokter misst behandelen. A vill vun den Doktere kommen net op déi Zuel.D'Politik misst de Beruff méi attraktiv maachen, well dës Zort Medezin, de sougenannte "Primary Care" géing dem Patient an och dem System enorm vill bréngen. De Stellewäert vum Generalist erëm an der Gesellschaft verankeren, wier eng aner Piste. Verschiddenes gouf scho gemaach, esou kann een op der Uni Lëtzebuerg scho Onkolog, Neurolog an Generalist léieren. An dat wéilt een och nach erweideren, an deem een de Revenu vun de Stagiäre der Aarbecht, déi se maachen, géif upassen, esou d'Ministesch.Déi jonk Dokteren, déi hei studéieren, behält een och méi liicht hei am Land. Et wier an der Medezin en extrem wichtege Beräich, well d'Patiente vun hei aus am Beschte kënne guidéiert ginn.