Wéi den 112 mellt, huet et e Mëttwoch den Owend 2 Mol am Land gebrannt an et koum zu engem Accident op enger Bensinsstatioun.

Kuerz no 20 e Mëttwoch den Owend war zuan engem Haus an der Rue Edouard Wolff eng Schminni a Brand geroden. Et ass kengem eppes geschitt. Op enger Bensinsstell, och zu Veianen, war 21.15 Auer e Chauffeur mat sengem Gefier an eng Elektrëschkëscht gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.An ee Blesséierte gouf et och géint 23 Auer e Mëttwoch den Owend zu Esch um Boulevard des Lumières. Hei hat et an enger Kiche gebrannt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Esch