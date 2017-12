D'Gewerbeinspektioun reagéiert um Donneschdeg an engem Communiqué op Behaaptungen um Internetsite vu Luxprivat. Et geet ë.a. ëm de Fuerpark vun der ITM.

© Screenshot / Luxprivat.lu

D'Gewerbeinspektioun mécht eng Plainte géint Luxprivat. Um Donneschdeg de Moie koum en offizielle Regierungscommuniqué, wou op Behaaptungen an zwee Artikelen um Internetsite vum Wochebliedche reagéiert gëtt. Déi Behaaptungen hätten en Niveau erreecht, datt ee sech obligéiert fillt Detailer ze ginn, fir datt d'Wourecht eraus kënnt.

Et geet ëm zwee Artikele vu Luxprivat iwwert en neien Auto vun der ITM.

D'ITM hätt en SUV Skoda Kodiaq, sou wéi och am Ganzen 26 aner Gefierer fir op den Terrain ze fueren. Et hätt een d'Modellen an d'Präisser verglach. Dee Skoda-Jeep hätt e gudde Rapport qualité-prix. De Präis, deen an den Artikele géif genannt ginn, wär absolut falsch an de richtege Montant wär däitlech méi niddreg. Et wär och net wouer, datt d'Finanz-Kontrolleuren de Kaf vum Won net accordéiert haten. Alles wär respektéiert ginn.

Den Direkter vun der Gewerbeinspektioun hätt och keng zwee Déngschtautoen. An et hätt ee scho guer net 3 Autoe misse verkafen, fir sech deen SUV ze leeschten. Déi 3 Ween wären ofgestouss ginn, well se 11, 12 an 13 Joer al waren.

Datt en Déngschtauto vun der ITM op engem Parking vun engem Supermarché zu Tréier gesi gi wär, wär och einfach z'erklären. De Mataarbechter hätt Permanence gehat a géif an Däitschland wunnen.

D'Behaaptunge vu Luxprivat wären absolut net fondéiert a géifen dem Image an der Reputatioun vun der ITM an hirem Direkter schueden. Dowéinst mécht een eng Plainte. D'Gewerbeinspektioun behält sech och weider Schrëtt vir.