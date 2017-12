18h25: 5minutes18h30: Documentaire: "routwäissgro"Episod: "Maka"Realisatioun: Eric Lamhène

19:20: Lëtzebuerger am Ausland

En Amerikaner kënnt op Lëtzebuerg, fir dem Dicks seng "Mumm Séiss" ze kucken, e Klassiker ënnert de Lëtzebuerger Theaterstécker. D'Melodien aus dem Stéck sinn em am Gediechtnes bliwwen, well seng Groussmamm him se gesong huet. Wéi en erausfënnt, datt d'Stéck am Moment guer net gespillt gëtt, lancéiert en e Concours.