D’Fliedermais si wichteg Indikatore fir eng intakt Landschaft mat allen ökologesche Funktiounen. Verschidde Fliedermaus-Aarte liewen éischter an de Bëscher an anerer liewe gäre beim Mënsch an de Gebaier.D’Wimperfliedermaus ass besonnesch rar an Europa an zu Lëtzebuerg nach op ronn enger Dose Plazen am Land ze fannen. Grad zu Lëtzebuerg hu mer nach eng gutt Densitéit vun där Aart déi op den Diecher vun ale Gebaier a Kierchen hier Jonk opzillt a vun do aus nuets op d’Juegd no Insekte geet, déi se am Fluch laanscht Bongerten, Hecken a um Bord vum Bësch fänkt.Mat der Serie huele mer iech mat an d’wëll onberéiert Lëtzebuerger NaturZesumme gi mer op Expeditioun fir 7 Déieren ze entdecken, déi besonnesch bedroht a geschützt sinnDes Déieren weisen, wei räich a villfälteg eis Natur heiheem nach ass an dat Naturschutz och Schutz vun eiser Liewensqualitéit assVerpasst keng Episode – an entdeckt, erlieft an erhaalt eis NaturEng Initiative vum Ëmwelt Departement vum Nohaltegkeetsministère.