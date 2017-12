Zanter dem leschte Joer ass laang verhandelt ginn, schreift den LCGB um Donneschdeg de Moien.



De Kollektivvertrag gëllt réckwierkend op den 1. Dezember fir 19 Méint, also bis den 20. Juni 2019.



Et gëtt méi eng gerecht Pai-Tabelle, besser Carrière-Entwécklungen, Iessenzoulag an en zousätzleche Congésdag goufen ausgehandelt, sou den LCGB.



POST Telecom PSF ass eng Filiale vun de P&T am Beräich vum ICT.







Pressecommuniqué vun der POST Lëtzebuerg

Unterzeichnung eines Kollektivvertrages für POST Telecom PSF, in Anlehnung an den Kollektivvertrag von POST Luxembourg

Am 20. Dezember wurde der erste Kollektivvertrag für POST Telecom PSF unterzeichnet.

Er tritt ab sofort und rückwirkend zum 01.12.2017 in Kraft.

„Die Gespräche, die zum Abschluss dieses Vertrags geführt haben, waren konstruktiv und getragen vom gemeinsamen Willen sowohl von den Sozialpartnern (LCGB und OGBL), den Vertretern der Angestellten und der Geschäftsführung von POST Luxembourg, einen Arbeitsvertrag vorzulegen, der an denjenigen der Muttergesellschaft angepasst ist“, erklärt Claude Olinger, Personaldirektor von POST Luxembourg.

Gleichzeitig werden die Verhandlungen zum derzeitigen Kollektivvertrag von POST Telecom fortgeführt.

Der neue PSF-Kollektivvertrag gilt automatisch für alle Mitarbeiter von POST Telecom PSF (130 Personen). Er endet, sobald ein einheitlicher Vertrag für die Gesellschaft POST Telecom vereinbart wird bzw. spätestens am 30. Juni 2019. Schlussendlich wird es aufgrund der für den 1. Januar 2018 angesetzten Fusion der beiden Gesellschaften (POST Telecom & POST Telecom PSF) einen einheitlichen Vertrag für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von POST Telecom S.A. geben.

PDF: Pressecommuniqué vun der POST



Première convention collective de travail pour les salariés de POST Telecom PSF



Luxembourg, le 20 décembre 2017 – Après des mois de négociations depuis 2016, le LCGB, porte-parole pour les négociations, a pu signer une première convention collective de travail pour les 130 salariés de POST Telecom PSF en date du 20 décembre 2017.

La convention signée est entrée en vigueur au 1er décembre 2017 pour une durée de 19 mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2019 et accorde une nouvelle grille de salaires plus transparente et équitable pour tous les salariés ainsi qu’un système d’évolution dynamique de carrière. De plus, une allocation de repas et une journée de congé supplémentaire ont été négociées.

Comme l’entreprise connaît actuellement des changements majeurs, les modalités telles que les conditions de travail, la pause de midi ainsi que les avantages liés à la voiture de fonction seront maintenues et garanties pour le futur.



Post Telecom PSF - Une première convention collective de travail

En date du 20 décembre 2017, une première convention collective pour les salariés de Post Telecom

PSF a été signée par l’OGBL.



Auparavant, les 130 salariés de cette entreprise appartenant au Groupe Post ne bénéficiaient pas d’une convention collective. La nouvelle convention qui s’inspire largement de celle de la maison mère du groupe permet de garantir et de maintenir tous les acquis des salariés de Post Telecom PSF.

De plus, de nouveaux avantages sont introduits. Ainsi, les salariés profitent désormais d’une allocation de repas, de congé supplémentaire, mais aussi d’une grille de salaire qui établit une progression de carrière garantie et prévisible.



La CCT a été signée pour une durée de 19 mois, à savoir du 1er décembre 2017 au 30 juin 2019.



L’OGBL qui est à la fois partie signataire de la CCT de Post Telecom PSF, mais aussi de la CCT de l’entité Post Telecom S.A., continuera à s’engager résolument pour une harmonisation vers le haut et une amélioration continue des conditions de travail et de salaire de tous les salariés.



Communiqué par le syndicat Services et Energie de OGBL le 21 décembre 2017