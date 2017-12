D'Santé huet matdeelt, dass d'Medikament "Lansoyl Paraffine gel oral" präventiv vum Maart geholl gouf, well an engem Produit Glasspläitere dra waren.

Retrait de médicament pour non-conformité: Lansoyl Paraffine gel oral 225 g (21.12.2017) Communiqué par: ministère de la Santé À la demande de la firme Johnson & Johnson (Belgique), la Direction de la santé procède au retrait du médicament Lansoyl Paraffine gel oral 225 g (numéros de lots 3801 et 3802). Il s’agit d’une mesure de précaution. Ce rappel volontaire est entrepris à la suite d’une plainte concernant deux morceaux de verre trouvés dans un produit. Attention: les patients en possession d’une boîte des lots susmentionnés peuvent la ramener à leur pharmacien, qui se chargera de l’échange. Les autres lots de cette spécialité ne sont pas concernés par le défaut de qualité.

D'Santé huet op eng Demande vun der belscher Produktiounsfirma "Johnson & Johnson" reagéiert an d'225-Gramm-Päck vum Medikament mat den Nummeren 3801 an 3802 vum Maart geholl.Et handelt sech wéi gesot ëm eng präventiv Mesure, nodeems an engem Produit 2 Stécker Glas fonnt goufen.Concernéiert Patiente kréien de Pak an hirer Apdikt rembourséiert.