Dat géif d'Bild ofgi vun enger Landwirtschaft, där et gutt geet. Dat wär awer net esou, schreift d'Bauerenallianz an engem Communiqué.

Dat finanziellt Lach an de Keese vun de Lëtzebuerger landwirtschaftleche Betriber wär nach laang net gestoppt.

2015 a 16 wären eng finanziell Katastroph gewiescht. 2015 gouf et eng finanziell Ënnerstëtzung, 2016 awer net.

Ugangs dëst Joer huet sech de Mëllechpräis erholl an zanter ongeféier 3 Méint ass en nees eng éischte Kéier zanter Jore käschtendeckend, sou d'Bauerenallianz. Eng negativ Entwécklung géif sech awer scho weisen.

D'Produktiounskäschte klammen. Et war dréchen am Fréijoer an am Summer, sou datt manner Kären als Fudder konnte recoltéiert ginn. 50% manner wéi d'lescht Joer.

Kee Grond also fir d'Baueren fir opzeootmen, fënnt d'Bauerenallianz.





Hei dat offiziellt Schreiwes:



Die Baueren-Allianz möchte bezüglich der Veröffentlichung der Eurostat-Daten seitens der Luxemburger Regierung vom 19 Dezember folgendes anmerken.

Die Wirtschaftlichen Kennzahlen der Luxemburgischen Landwirtschaft wurden wie jedes Jahr auf dem Buchstellentag (20 November) veröffentlicht.

Das Einkommen der Luxemburger Landwirtschaft war in den Jahren 2015 und 2016 eine finanzielle Katastrophe für die Betriebe.

2015 erhielten die landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen der „ mesures anticrises“ eine finanzielle Unterstützung, die vom Sektor ausdrücklich begrüßt wurde.

Für das Jahr 2016, das finanziell ein Desaster war, wurde obwohl es von der Berufsvertretung gefordert wurde, keine finanziellen Unterstützungen ausbezahlt.

Zu Anfang 2017 hat sich der Milchpreis erholt und ist seit ca. 3 Monaten erstmals seit Jahren kostendeckend. (Tendenz der Erzeugerpreise für Rohmilch zur Zeit stabel, eine negative Entwicklung zeichnet sich allerdings ab.

Die Erzeugerpreise bei Getreide und Rindfleisch ist seit Jahren auf einem niedrigen Niveau.

Die Produktionskosten stiegen 2017 permanent.

Durch die trockene Frühjahrs- und Sommerzeit blieb der Ertrag der wichtigen Futterernte (1 Schnitt) nicht nur in einzelnen Regionen, sondern landesweit bis zu 50% unter dem Vorjahresniveau.

Das Veröffentlichen der Eurostat-Daten einer ersten Einschätzung der Einkommenslage 2017 ergibt ein Bild einer florierenden Landwirtschaft die nach Einschätzung der Baueren-Allianz nicht so ist.

Fazit:

Das finanzielle Loch auf den Konten der luxemburgischen landwirtschaftlichen Betriebe ist noch lange nicht gestopft.

Baueren-Allianz den 21.12.2017