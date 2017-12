Ma wéi een duerno sécher heem kënnt, sollt een sech schonn am Viraus iwwerleeën.Iwwert d'ganz Nuecht vum 31. Dezember op den 1. Januar fueren Zich vun den CFL op all hire Lignen. Tëschent Hallefnuecht a 06.00 Auer zirkuléieren all Stonn speziell Zich op den Trajeten Ëlwen-Rodange, déi zu Esch stoe bleiwen, Waasserbëlleg-Rodange, déi zu Dippech stoe bleiwen.D'Korrespondenze sinn op der Gare Lëtzebuerg assuréiert. En aneren Zuch fiert op der Ligne Lëtzebuerg-Klengbetten. Op Silvester fueren d’Busser vun den CFL, RGTR an TICE de gewinnten Horairen no.D’Stad Lëtzebuerg deelt mat, datt an der Nuecht vum 31. Dezember op den 1. Januar de gréissten Deel vun de Lignen normal weiderfueren. Domat fueren d’Busser am selwechte Rhythmus, wéi soss och. Als spezielle Service fueren d'Busser bis Moies 05.30 Auer weider. Detailer fannt dir op sylvestre.vdl.lu.Op Neijoerschdag fueren d’Busser vun den CFL, RGTR an AVL nees vun 08.00 Auer un. De Service Call-a-Bus fir Personnes à mobilité réduite fonctionnéiert bis den 1. Januar 05.00 Auer. Fir e Bus ze reservéieren, kann een op der gewinnter Nummer uruffen, weider Informatioune fannt dir op vdl.lu/callabus.Fir den Transport uechtert d’Land ze garantéieren, hu vill Gemenge speziell Servicer organiséiert, déi een op den Internetsäite vun de respektive Gemenge kann nokucken. Detailer zum ëffentlechen Transport op Silvester kënnt dir op Mobilitéit.lu , Autobus.lu , cfl.lu an tice.lu noliesen.