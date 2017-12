Projete fir Leit mat Handicap/Reportage Dany Rasqué



An enger parlamentarescher Fro hätt d'CSV-Deputéiert Octavie Modert ënnert anerem gäre weider Informatiounen vun der zoustänneger Ministesch iwwert déi verschidde Projeten.

D'Corinne Cahen, Ministesch fir Famill, Integratioun an d'Groussregioun nennt 13 Projeten, an déi investéiert gëtt.







Dorënner zum Beispill d'Realisatioun vun der zweeter Phase vun den Atelieren zu Lampech. Wann dee Projet bis ofgeschloss ass, kréien 200 Leit, déi e mentalen Handicap hunn, eng Plaz do. Si kënnen dann an enger Buanderie schaffen, enger Bäckerei oder och nach an der Restauratioun an an der Verwaltung.Zu Ettelbréck ginn eng Partie Gebaier ausgebaut a renovéiert, fir datt eng Struktur geschaf ka ginn, an där den Dag iwwer eng 100 Leit mat mentalem Handicap kenne betreit ginn.Op Useldeng kennt e Centre d'accueil fir 34 Mënschen mat psycheschem Handicap, da kënnt en Atelier protégé op Olm, eng Struktur fir am Ganze 60 Leit op Heesdref an d'Struktur fir Leit mat engem schwéieren Handicap zu Fréiseng gëtt ausgebaut, sou datt do 24 Mënsche kënne betreit ginn.D'Ministesch profitéiert vun der Geleeënheet, fir d'Projeten opzezielen, déi dëst Joer finaliséiert goufen. Dat war zum Beispill eng Struktur fir 11 Leit zu Boxer, déi éischt Phas vun den Ateliers protégés zu Lampech, eng Struktur fir 10 fir Leit zu Mäerzeg, den Ëm- an Ausbau vun enger Struktur an der Stad, en Atelier protégé zu Lëllgen an eng Struktur fir 8 Jonker zu Rued Syr.D'Octavie Modert wollt awer och nach vun der Ressortministesch wëssen, wou den nationalen Aktiounsplang drun ass fir d'Ëmsetzung vun der UNO-Konventioun iwwert d'Rechter vu Leit mat Handicap.Do ënnersträicht d'Corinne Cahen, datt de 4. Dezember de Bilan vun deem Aktiounsplang virgestallt gouf. D'Ministesch präziséiert, datt eng 100 Leit op deem Owend waren, Leit aus der Zivilgesellschaft, vum Staat an natierlech och Mënschen mat engem Handicap an aus der Mënscherechtskommissioun.Am Virfeld vun deem Owend wieren d'Invitéën iwwert den Aktiounsplang informéiert ginn, iwwert dat, wat realiséiert gouf an iwwert d'Recommandatiounen, déi de Comité fir d'Rechter vu Leit mat Behënnerung gemaach huet. D'Zil vun deem Owend wier eng déifgräifend Diskussioun gewiescht, en vue vun engem eventuellem Aktiounsplang fir déi nächst Joren.