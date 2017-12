Rapport Cour des Comptes/Reportage Annick Goerens



Et gëtt ënnert anerem gekuckt, wéi dës Etablissementer hir Finanze geréieren, also zum Beispill, ob d'Sue vum Staat de Reegele konform agesat goufen oder net. Do ginn et also eng Partie Defiziter. Mir hunn 3 Beispiller erausgepickt.

D'Cour des comptes huet dofir awer ëmsou méi aner Etablissementer kritiséiert, ganz besonnesch de Fonds du logement, dee sech als Recidivist erausschielt. D'Cour des comptes bedauert, dass d'Suggestiounen, déi si schonn 2012 an 2013 gemaach hunn, net berécksiichtegt goufen, well och 2014 hätten d'Experte festgestallt, dass et Problemer bei den Indemnitéite gouf. Membere vum Comité directeur hätten Indemnitéiten an Héicht vu 5000 Euro kasséiert, dat wär onberechtegt, betount de Rechnungshaff. Och wat d'Archivéiere vun Dokumenter ugeet, géing de Fonds du logement net rigouréis genuch virgoen. D'Comptabilitéit hätt verschidden Dossieren aus dem Joer 2014 guer net presentéiere kënnen.Och de Fonds de Belval huet d'Suggestioune vun der Cour des comptes aus de Joren 2011 an 2012 nëmmen zum Deel ëmgesat. Eng Kritik ass zum Beispill, dass de Fong schonn eng Partie Bauprojeten zanter laangem ofgeschloss huet, dorënner d'Rockhal an de Lycée Belval, ma hätt zanterhier nach ëmmer keen definitiven Decompte ausgestallt. Donieft wär de Fonds de Belval och gewuess an hätt elo méi Aufgaben, dofir misst ee sech awer anescht opstellen a sech zum Beispill ee méi performante Compta-Programm uschafen.Eng rout Kaart kritt och de Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe. Do kritt d'Direktesch Indemnitéiten, fir déi eigentlech keng gesetzlech Basis virgesinn ass. D'Responsabel vun dësem Etablissement wären och schonn e puer Mol op dëse Problem opmierksam gemaach ginn, ma géingen awer nach ëmmer net reagéieren. Domat geet et awer nach net duer, déi onofhängeg Cour des comptes kritiséiert och, dass an de Joren 2013 an 2014 immens héich Bonussen ausbezuelt gi wären, déi a verschiddene Fäll souguer 3 Paien ausgemaach hätten. Och d'Zomm, déi ausgi gëtt fir Kaddoen u Memberen, déi an d'Pensioun ginn, wär proportionell gekuckt vill ze héich. Ma dësen Etablissement gëtt souwisou elo ëmstrukturéiert an an dat neit Institut fir Zäitgeschicht vun der Uni integréiert. Keng Méiglechkeet also, fir aus de Feeler ze léieren.Den eenzegen Etablissement public, bei deem et näischt auszesetze gouf, ass de Kulturfong.