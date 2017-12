Young Caritas: Zäit schenken als Chrëschtdagskaddo (21.12.2017) D'Chrëschtdagszäit ass och d'Zäit vun de Kaddoen. Vill Leit zerbrieche sech dëser Deeg de Kapp, wat se hire Léifste fir d’Feierdeeg solle schenken.

Eng Posch, Bijouen, Markekleeder, e Buch oder awer eppes Elektronesches. Et gi vill méiglech Kaddoen, déi ee senge Frënn a Famill fir Chrëschtdag ka maachen, ma eppes wat sech jidderee ka leeschten ass Zäit. Eng 15 Membere vu Young Caritas waren den Donneschdeg am Asaz, fir d’Leit drun ze erënneren, sech ee fir deen aneren Zäit ze huelen.Young Caritas wëll d'Leit sensibiliséieren an hinne weisen, dass et net nëmmen ëm de Konsum geet.Déi Jonk Memberen vun der Hëllefsorganisatioun hunn dofir a Gruppen opgedeelt Foussgänger ugeschwat, sech Zäit fir si geholl a kleng Kaddoe verdeelt. Et gouf gratis Bréifpabeier, eng Bakform mat Rezept oder en Téisäckelchen, fir op déi Manéier Zäit mat de Léifsten ze verbréngen.Et ass schonn déi drëtt Editioun vum Projet Zäit verschenken vu Young Caritas. Eng Initiativ, déi d'Leit drun erënneren soll, dass Zäit dacks méi wäertvoll ass, wéi eppes Materielles.