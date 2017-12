Eng grouss Manifestatioun vun irakesche Staatsbierger gouf et virun der Immigratiouns-Direktioun am Ausseministère.

X

Manif Iraker/Reportage Pierre Jans



Iraker net averstane mat Argumentatioun vu Ministère (22.12.2017) Eng grouss Manifestatioun vun irakesche Staatsbierger gouf et virun der Immigratiouns-Direktioun am Ausseministère.

Lëtzebuerg géif Leit forcéieren zeréck an den Irak ze goen, esou de Reproche vun de Leit. Den Ausseministère léisst dës Ausso net gëllen. Schonn um Donneschdeg hat d'Immigratiouns-Direktioun e Communiqué publizéiert. Ee bestëmmte Passage doran kéint de Grond sinn, wisou dass d'Iraker esou opbruecht sinn.Iraker net averstane mat Argumentatioun vu Ministère Am Communiqué heescht et, eleng de Fait aus dem Irak ze kommen, géif net duergoen de Statut vum Refugié ze kréien. Déi zweet Instanz vum Verwaltungsgeriicht géif nëmme verschidden Deeler vum Irak als Krisegebidder unerkennen. De Samer Ahmed, selwer nach matzen an der Prozedur an Organisateur vun der Manifestatioun, kann d'Argumentatioun vum Ausseministère net verstoen.

D'Verwaltungsgeriicht huet eng Analys iwwer d'Situatioun am Irak gemaach. Mam Resultat: den Irak wär kee séchert Land fir do ze liewen. 12.000 Persoune sinn 2017 an nëmmen 10 Méint do ëm d'Liewe komm. Ech si sécher, dass déi Leit net all op enger Plaz ëm d'Liewe komm sinn, mä am ganzen Irak.

D'Demande vum Mohaimen gouf ganz rezent annuléiert. Den Irak wär net nëmme geféierlech, seet de jonke Mann. Hie kéint do net weider an d'Schoul goen an Dokter oder Pilot ginn. Am Irak kéint hie guer näischt ginn. Ma och wann de 15 Joer ale Mann kéint hei bleiwen, d'Prozedure fir de Statut vum Refugié ze kréien, wären zéi, seet d'Liz. Déi Concernéiert géife wéi an engem Vakuum liewen.



D'Liz ass eng Lëtzebuerger Studentin, an huet schonn zwee Stagë bei Hëllefsorganisatioune gemaach. An där Zäit hu sech enk Frëndschafte mat Iraker entwéckelt. Ouni Statut hätte Patrone Schwieregkeeten, si anzestellen. Si kënnen hiert Liewen net méi weiderbauen. Knapps 15 Bekannter vum Liz géife geschwënn zeréck an den Irak goen. Och hir Demande fir de Statut ze kréien, gouf refuséiert.



Natierlech kann e Minister sech net einfach iwwer d'Justiz ewechsetzen. All Fall géif genee an individuell analyséiert ginn, heescht et nach am Communiqué.



D'Schreiwes vum Jean Asselborn um Donneschdeg

D’Immigratiouns-Direktioun am Ausseministère stellt um Donneschdeg den Owend kloer, dass dee Mann am Oktober de Flüchtlingstatut prinzipiell accordéiert krut. Hie konnt dat awer net direkt matgedeelt kréien, well hien deen Ament net méi hei am Land, mä an Holland war.



Iwwer de sougenannten Dublin-Accord ass hien zeréck op Lëtzebuerg geschéckt ginn.

Dëst Joer huet Lëtzebuerg schonn 329 Iraker de Refugiésstatut accordéiert. 116 kruten dee refuséiert. Zejoert hunn 93 Iraker de Statut kritt, a 27 net. Eng 100 Iraker si fräiwëlleg zeréck an hiert Heemechtsland gaangen.

Lëtzebuerg, esou den Ausseministère, huet bis ewell nach keen eenzegen Iraker forcéiert, zeréck a säin Ursprongsland ze goen.



© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira



Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, souhaite prendre position suite à l’annonce d’une manifestation de ressortissants irakiens devant les locaux de la Direction de l’immigration en date du 22 décembre 2017 et plus particulièrement par rapport à l’incident qui s’est produit lundi dernier dans un foyer pour demandeurs de protection internationale à Diekirch.

Il importe à souligner que la personne en question s’est vue attribuer une protection internationale au mois d’octobre 2017. La décision de l’octroi d’une protection internationale n’a cependant pas pu être notifiée immédiatement à l’intéressé alors qu’il se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire d’un autre Etat membre et qu’un « transfert Dublin » a été nécessaire pour retransférer la personne vers le Luxembourg.

L’émission de documents officiels, en l’occurrence le titre de voyage et le titre de séjour pour réfugiés, est conditionnée, d’un côté par la production purement matérielle des documents, mais d’un autre côté aussi par la volonté de l’administré d’accomplir une série de démarches dans les meilleurs délais. Dans ce cas précis, ces démarches n’ont pas encore été toutes accomplies.

Le Ministre tient également à rappeler que les demandes de protection internationale font l’objet d’un examen sérieux et individuel. D’éventuelles décisions de refus sont dûment motivées et sont susceptibles d’un recours devant les juridictions administratives du Grand-Duché. Dans ce contexte, la Cour administrative vient de confirmer que le seul fait d’être originaire d’Irak n’est pas un élément justifiant à lui seul et automatiquement l’octroi d’une protection subsidiaire car le conflit armé interne se limite seulement à certaines zones du pays. Des facteurs individuels et géographiques sont donc primordiaux.

Pour la seule année 2017, 329 ressortissants irakiens se sont vus octroyer le statut de réfugié, comparé à 116 refus. En 2016, 93 ressortissants irakiens avaient obtenu le statut de réfugié, comparé à 27 refus. A cet égard, il est également important de relever qu’une centaine de ressortissants irakiens sont également retournés de manière volontaire en Irak, ceci en cours de procédure, mais aussi suite à la notification d’une décision négative. Rappelons qu’à ce stade le Luxembourg n’a pas opéré de retour forcé vers l’Irak, mais à l’instar de la pratique des autres Etats membres et sur base de la législation européenne de tels retours ne sont pas exclus.