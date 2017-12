Serie Flüchtlingen (1/3): Lëtzebuerg net esou erwaart (21.12.2017) No engem laange Leidenswee koum e jonke Journalist op Lëtzebuerg. Ma hei koum hien net an eng normal Flüchtlingsstruktur, mä an d'SHUK, fir hien e Prisong.

Dorënner si Mënschen, déi ee laange Leidenswee hanneru sech hunn. Wéi de jonke Journalist aus Guinea Bissau a Westafrika, deem seng Geschicht am Fokus vum éischten Deel vun dëser Serie steet. Hien huet säi Land misse verloossen, well en do verfollegt gouf, huet um Wee duerch Afrika Schreckleches erlieft a wéi en endlech an Europa ukomm ass, wor et eng grouss Enttäuschung: Italien ass iwwerfëllt, Lëtzebuerg wëll hien net, well e jo fir d'éischt an Italien war.