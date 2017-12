Op der N12, der Lëtzebuerger Strooss zu Briddel gouf kuerz virun 7 Auer e Freideg de Moien eng Persoun vun engem Auto erfaasst. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.



Zanter engem Mount ginn et erschreckend vill esou Tëschefäll. Iwwer eng Dose Leit goufe schonn ugestouss. 4 Accidenter haten dëst Joer déidlech Suitten, zwee eleng leschte Weekend.



Zejoert waren 8 Foussgänger leie bliwwen. Ronn 65% vun den Accidenter an deem Foussgänger verwéckelt sinn, geschéien an der Däischtert.



Geféierlech Stroossen: Erschreckend vill Foussgänger goufen dëse Mount ugestouss



En Accident gouf et iwwerdeems en Donneschdeg den Owend géint 22.30 Auer zu Diddeleng an der Rue Alexander Fleming. Een Auto war am Coup an eng Persoun gouf verwonnt.