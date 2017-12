Et erwaart ee sech, datt duerch eng Fixerstuff am Süden 20 bis 30 Prozent manner Leit an den Abrigado op Bouneweg kommen.

Eng zweet Fixerstuff zu Esch (22.12.2017) Mat enger zweeter, gréisserer Struktur an der Minettemetropole kéint den Abrigado entlaascht ginn.

Ablécklech gëtt et mam Abrigado zu Bouneweg nëmmen eng grouss Fixerstuff hei zu Lëtzebuerg - eng Situatioun, déi kontraproduktiv wär. Sou heescht et vun de Leit, déi um Terrain schaffen. Dohier ass et net vun Onnëtz, dass am Oktober d’nächst Joer eng zweet Fixerstuff hir Dieren zu Esch opmécht.





Duerch d’Ouverture vun dëser neier Fixerstuff dierften tëscht 20 an 30 Prozent vun den drogenofhängege Leit an Zukunft an d’Minettmetropole goen. Dat bedeit eng Entlaaschtung fir den Abrigado.