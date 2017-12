Déi jonk Dokteren, déi elo hir Etüden an der Médecine Générale ofschléissen, wäerten net duer goen, fir an 10-15 Joer d'Besoinen hei am Land ze decken.

Dat ass d'Conclusioun vun enger Ofschlossaarbecht, déi de Generalist Marc Trierweiler bei der Uni Lëtzebuerg geschriwwen huet. Et wär virauszegesinn, dass besonnesch kleng Kantonen, wou souwisou manner Hausdoktere schaffen, dann an eng Penurie kéinte kommen. Jonk Generaliste géinge sech nämlech méi dacks an a ronderëm d'Stad néier loossen, wéi um Land.

Verfälscht Statistiken

Rechnung geet net op

De Gesondheetsministère géing zwar argumentéieren, dass d'Zuel vun den Dokteren zanter 2014 konstant géing an d'Luucht goen, ma d'Statistike wäre verfälscht. Et géingen nämlech och Doktere matgezielt ginn, déi zum Beispill manner wéi 10 Consultatiounen den Dag maachen, Stagiairen oder och Dokteren, déi net méi schaffen oder just nach remplacéiere ginn.Donieft géingen och ëmmer méi Frontaliere sech hei am Land behandele loossen, d'Populatioun géing ëmmer méi al ginn an eeler Leit brauche méi intensiv Soinen, also och méi Zäit. Ee Generalist den haut an d'Pensioun geet, kéint net onbedéngt 1 zu 1 vun engem jonken Hausdokter ersat ginn, stellt de Marc Trierweiler a senger Aarbecht fest. Fréier hätten Dokteren nämlech gelieft, fir ze schaffen an hätten och dacks keen anere Choix gehat. Haut wéilt déi jonk Generatioun eng besser work-life-balance, also méi Fräizäit. Donieft wären d'Nowuessdokteren zu 50 Prozent Fraen, fréier louch dës Quote bei 1 zu 5 an et wär soziologesch gesinn eben och esou, dass Fraen dacks manner schaffen.