Copas/Reportage Danielle Goergen





Vum 1. Januar u soll d’Prise en Charge no engem forfaitaire System vu 15 Niveauen organiséiert ginn. D’COPAS betount an engem Communiqué, datt dëst negativ Auswierkungen op d’Beneficiairë wäert hunn.



An zwar géing een déi Aktivitéiten, déi geduecht si fir d’Autonomie vun de Betraffenen z'erhalen an de Gesondheetszoustand ze stabiliséieren, enorm kierzen. Och wier, op Grond vun de restriktive Konditiounen, fir an den Appui spécialisé ze kommen, net gewosst, ob Leit mat engem mentalen Handicap oder mat Demenz iwwerhaapt vun dësen Aktivitéite profitéiere kënnen, sou de Marc Fischbach, President vun der COPAS. D'Aktivitéite géifen bis zu 12 Stonne reduzéiert ginn.

D’Leeschtungen am Beräich vun den Alters-a Fleegeheemer wäert par Rapport zu 2016 em 5,4% zeréckgoen an och am Secteur vum Handicap wäert dëst negativ Auswierkungen hunn. Virun Allem an dësem spezifesche Secteur wier d’Kierze vun de Leeschtungen awer esou gutt wéi onméiglech. Bis elo hate Leit, déi doheem gefleegt ginn, d’Méiglechkeet, fir op d'mannst eemol d’Woch ausgefouert ze ginn, fir hir Akeef oder administrativ Demarchen ze maachen. D’Sträiche vun dëse Course-Sortië gesäit de Marc Fischbach problematesch. Dat wieren awer Aktivitéite gewiescht, op déi sech d'Leit gefreet hätten.

Viru Joren hätt ee schonn eng Reform vun der Fleegeversécherung ugeschwat, well dëst soss an e strukturellen Defizit gerutscht wier. Dem Daachverband vun de Prestatairen aus dem Fleege- a Sozialsecteur no wier dëst allerdéngs net de Fall. D'Zuel vun de concernéierte Fäll géif stagnéieren. Et gëtt ee sech also net mat der Reform zefridden, sou och den Marc Fischbach. Ob a wéini Ännerungen un der Reform gemaach ginn, bleift ofzewaarden.